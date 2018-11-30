Эксперты рассказали, как защитить свои аккаунты в соцсетях от взлома

Специалисты подчеркнули важность использования разных паролей для учётных записей на различных ресурсах.

Более пяти миллиардов аккаунтов в соцсетях в мире хоть раз подвергались взлому, в связи с этим программисты "Роскачества" и Group-IB дали советы пользователям, как защитить от мошенников свои учётные записи.

Оказалось, что чаще всего пользователи соцсетей самостоятельно отдают свои данные злоумышленникам — естественно, сами того не подозревая. Этот вид взлома называется фишингом. Он заключается в том, что мошенник обманным способом "выуживает" у человека такие данные, как логин и пароль от его личной страницы.

— Завладев аккаунтом, злоумышленники связываются с его хозяином и требуют выкуп. В зависимости от популярности аккаунта сумма может составлять от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей, — говорят специалисты. По их словам, некоторые из взломанных профилей мошенники используют для рассылки спама от лица обманутого владельца.

Чтобы не попасться, пользователям порекомендовали следовать ряду правил:

Не переходить по подозрительным ссылкам

Не устанавливать на свои гаджеты непроверенные приложения

Не вводить логин и пароль от своих аккаунтов на сомнительных ресурсах

Устанавливать на свои устройства программы исключительно из официальных источников

Периодически сканировать девайс с помощью антивирусных программ

Время от времени менять пароли.

— Очень важно использовать разные пароли для учётных записей на различных ресурсах, — подчеркнули в "Роскачестве".

Программисты также советуют не пользоваться общественными Wi-Fi-сетями или настроить на устройстве VPN — это также исключает риск перехвата конфиденциальных данных. В Group-IB уточнили, что лучше вместо использования бесплатных VPN-сервисов "обратиться к проверенному и зарекомендовавшему себя на рынке бренду".