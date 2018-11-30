Усилили оборону. В Крыму разместили дивизион "Панцирь-С"

ЗПРК перед этим принял участие в боевых стрельбах на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Систему противовоздушной обороны в Крыму усилили дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение в октябре в рамках программы перевооружения войск военного округа.

Перед этим были проведены боевые стрельбы с участием ЗПРК. Они прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Панцирь-С" превосходит зарубежные аналоги по целому ряду аспектов. Кроме нашей страны ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

Как писал Лайф, ранее четвёртый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.