Усилили оборону. В Крыму разместили дивизион "Панцирь-С"

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Усилили оборону. В Крыму разместили дивизион "Панцирь-С"

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Фото: ©РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

ЗПРК перед этим принял участие в боевых стрельбах на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Систему противовоздушной обороны в Крыму усилили дивизионом зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что новейшие комплексы ПВО поступили на вооружение в октябре в рамках программы перевооружения войск военного округа.

Перед этим были проведены боевые стрельбы с участием ЗПРК. Они прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

"Панцирь-С" превосходит зарубежные аналоги по целому ряду аспектов. Кроме нашей страны ЗРПК стоит на вооружении у Алжира, Ирана, Ирака, ОАЭ, Сирии, Ливии и Омана.

Как писал Лайф, ранее четвёртый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму.

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