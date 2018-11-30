Порядка 30–40 морских млекопитающих смогли самостоятельно вернуться с суши в воду.

На архипелаге Чатем в Новой Зеландии на берег вновь массово выбросились чёрные дельфины. Как сообщает портал Scoop, это произошло вечером 29 ноября на южной оконечности залива Хансон.

По данным властей, на берегу нашли примерно 80–90 морских млекопитающих. Порядка 30–40 чёрных дельфинов смогли самостоятельно вернуться с суши в воду до рассвета. На берегу осталось 51 млекопитающее. Все они, кроме одного, были уже мертвы. Выжившего пришлось усыпить из-за его очень плохого состояния. Дельфины будут захоронены.

Выброска морских млекопитающих является довольно распространённым явлением на берегах Новой Зеландии. Так, на одном из отдалённых пляжей острова Стюарт 26 ноября было найдено 145 чёрных дельфинов.