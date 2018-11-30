Два человека погибли при пожаре в дачном доме под Волгоградом

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электрической проводки.

В дачном доме в городе Волжский Волгоградской области после пожара обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Информация о пожаре в городе Волжском в садоводческом товариществе "Химик" поступила в 05:40 (04:40 мск). Горел частный дачный дом. Ликвидирован пожар в 06:04 (05:04 мск), — пояснили в главке.

По предварительной информации, тела мужчины и женщины обнаружили во время разбора завалов. Их личности ещё не установлены. По факту гибели на пожаре двух человек СК проводит доследственную проверку. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электрической проводки.