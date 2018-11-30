Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы

По словам крымского омбудсмена Людмилы Лубиной, жалоб от арестованных ей не поступало.

Украинских моряков, арестованных после нарушения границы России в Керченском проливе, переводят в одно из московских СИЗО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

— Командный состав переводят в Москву, — приводит её слова ТАСС. — Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести их дела. — Прим. ред.).

По словам Лубиной, ей не поступало жалоб от украинских моряков.

Как писал Лайф, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна за нарушение границы России в Керченском проливе. Возбуждено уголовное дело. Ранее 24 украинских гражданина — это моряки, офицеры ВМС и СБУ — были арестованы до 25 января.