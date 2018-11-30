Названа причина смертельного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой под Челябинском

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Названа причина смертельного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой под Челябинском

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Фото: © ГУ МВД по Челябинской области

В результате страшной аварии пять человек погибли на месте, ещё один получил ушибы.

Причиной смертельного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой на трассе в Челябинской области стал оторвавшийся от большегруза прицеп, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог "Южный Урал".

<p>Фото: © ГУ МВД по Челябинской области</p>

— Прицеп выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым и двумя грузовыми автомобилями, — говорится в сообщении.

<p>Фото: © ГУ МВД по Челябинской области</p>

Как писал Лайф, на трассе под Челябинском столкнулись грузовик марки "Вольво", который ехал с прицепом, манипулятор-погрузчик, легковой автомобиль "Ленд-Ровер" и автомобиль ГАЗ. В результате пять человек погибли на месте, ещё один получил ушибы и от госпитализации отказался. По факту страшной аварии проводится доследственная проверка.

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