Названа причина смертельного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой под Челябинском

В результате страшной аварии пять человек погибли на месте, ещё один получил ушибы.

Причиной смертельного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой на трассе в Челябинской области стал оторвавшийся от большегруза прицеп, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральных автодорог "Южный Урал".

— Прицеп выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым и двумя грузовыми автомобилями, — говорится в сообщении.

Как писал Лайф, на трассе под Челябинском столкнулись грузовик марки "Вольво", который ехал с прицепом, манипулятор-погрузчик, легковой автомобиль "Ленд-Ровер" и автомобиль ГАЗ. В результате пять человек погибли на месте, ещё один получил ушибы и от госпитализации отказался. По факту страшной аварии проводится доследственная проверка.