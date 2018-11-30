Последний рекорд осени. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с сентября

Ночь на 30 ноября стала в московском регионе самой холодной с начала осени. Как сообщили в центре погоды "Фобос", столбики термометров местами опускались до -20 градусов.
— Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, — приводит сообщение центра РИА "Новости". — В Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы.
Минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени