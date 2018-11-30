Последний рекорд осени. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с сентября

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Последний рекорд осени. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с сентября

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Ночь на 30 ноября стала в московском регионе самой холодной с начала осени. Как сообщили в центре погоды "Фобос", столбики термометров местами опускались до -20 градусов.

— Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, — приводит сообщение центра РИА "Новости". — В Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы.

Минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до минус 15 градусов.

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