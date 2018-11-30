Никогда не покупают рубли. ЦБ выявил скупщиков валюты для нелегального обмена

Одни и те же люди периодически обменивают крупные суммы, но банки не проверяют их источники дохода.

Центральный банк предупредил кредитные учреждения страны о том, что всё больше банков оказываются вовлечены в подозрительные валютно-обменные операции с наличными. Регулятор разослал соответствующее письмо. Об этом пишет газета "Ведомости".

В письме говорится о том, что одни и те же люди покупают валюту в разных банках, однако они её никогда не продают, вне зависимости от курса рубля.

Сделки обычно совершаются на сумму не более 100 тысяч долларов за один раз. Однако они проводятся регулярно: иногда один раз в день, а иногда и несколько.

В Центробанке не установили, кем являются эти люди. Лишь отмечается, что кассиры выдают им деньги без пересчёта, проверка источников происхождения средств проводится формально.

По мнению специалистов Центробанка, сделки совершаются для снабжения наличной валютой нелегальных обменных пунктов. Они, в свою очередь, обслуживают теневую экономику и используются в "коррупционных и других незаконных целях".

Банкам рекомендовали доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, пригрозив им "мерами надзорного реагирования".

Ранее в Москве мужчина обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками.