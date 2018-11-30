Овца прогулялась по МКАД и едва не устроила затор — видео

Разгуливающая по МКАД перепуганная овца едва не стала причиной образования затора. В некоторой степени из-за любопытства автовладельцев, притормозивших, чтобы посмотреть на неожиданного участника дорожного движения.
Инцидент произошёл на внутренней стороне кольцевой дороги между 57-м и 58-м километром 28 ноября. По словам очевидцев, овца выпала из проезжавшего мимо грузовика. Вернулся ли хозяин за потерявшимся копытным — неизвестно.
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