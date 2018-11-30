В Москве тестируют оплату проезда в электричке через распознавание лиц

Эксперимент проводится на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле "Солнечная".

На двух столичных железнодорожных станциях в рамках эксперимента установили системы распознавания лиц для покупки билета на электричку. О тестировании технологии сообщил гендиректор Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Максим Дьяконов.

Предполагается, что благодаря системе проходить через турникеты можно будет без предъявления билета — устройство само вычислит наличие у пассажира действующего проездного документа. При этом считываться биометрические данные будут по желанию гражданина.

По словам Дьяконова, развитие транспортной системы в Москве идёт к единому билету, единому носителю, который позволит минимизировать время на прохождение всех турникетов. Он уточнил, что тестирование проводится на Киевском вокзале и транспортно-пересадочном узле "Солнечная". Сейчас в эксперименте принимают участие только сотрудники ЦППК, а не пассажиры.