ВЦИОМ: Кожемяко на выборах в Приморье готова поддержать половина избирателей

Действующий врио главы региона со значительным отрывом лидирует в рейтинге электоральных предпочтений.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) оценил предвыборные рейтинги кандидатов в губернаторы Приморья. Оказалось, что без малого половина участников опроса готова поддержать действующего врио главы региона Олега Кожемяко. Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, за него бы проголосовали 46% респондентов. А среди тех, кто точно пойдёт на выборы, этот показатель повышается до 52%.

Другие кандидаты пользуются заметно меньшей популярностью. Лишь каждый десятый (10%, 12% среди тех, кто точно пойдёт голосовать) отдал бы свой голос за кандидата Андрейченко, 6% приморцев проголосовали бы за Чемерис, а за Степаненко и Тимченко — лишь 5% и 2% соответственно.

Олег Кожемяко, ко всему прочему, оказался и самым узнаваемым из кандидатов: 83% респондентов заявили, что знают его, а 37% сказали о доверии к нему.

Опрос проводился 28 ноября 2018 года методом телефонного интервью объёмом 800 респондентов. В нём принимали участие жители Приморского края в возрасте от 18 лет.

Напомним, что новые выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря. О желании участвовать в них заявляло 22 человека, однако большая часть из них сошла с дистанции.