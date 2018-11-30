Магия против одиночества. Колдуны выманили у москвички 5 млн за возврат бывшего

Обряды двое знакомых потерпевшей проводили почти на протяжении года — с октября 2017-го по ноябрь 2018-го.

В Москве колдуны выманили у женщины около пяти миллионов рублей за снятие с неё порчи и возврат бывшего мужа. Об этом пишет "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Магические обряды" совершали двое знакомых потерпевшей — мужчина и женщина. Мошенники снимали порчу и пытались вернуть экс-супруга клиентки почти на протяжении года — с октября 2017-го по ноябрь 2018-го. За сеансы она передала знакомым колдунам около пяти миллионов рублей, но любимый так и не пришёл обратно.

Тогда потерпевшая разочаровалась в магических способностях злоумышленников и обратилась в полицию. В столичном МВД начали проверку по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства.