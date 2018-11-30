На Украину запретили въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Усиленные меры контроля вводятся на всех пропускных пунктах в связи с введённым военным положением.

Власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

— На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь для граждан Российской Федерации. Запрещён пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола, — заявил глава ведомства Пётр Цигикал на совете с участием президента Украины Петра Порошенко.

Цигикал добавил, что на всех пропускных пунктах проводятся усиленные меры контроля.

Напомним, 28 октября на Украине введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Изначально предлагалось ввести его на 60 дней, но затем решили сократить срок, чтобы не мешать выборам президента Украины, которые намечены на весну.

Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны погранслужбой ФСБ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичное СИЗО.