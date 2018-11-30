Не первой свежести и с антибиотиками. Эксперты проверили филе индейки

Эксперты "Росконтроля" в очередной раз проверили филе бедра индейки. В этом году исследование прошли шесть образцов продукта брендов: "Вкусвилл", "Индилайт", "Краснобор", "Пава Пава", "Индис" и "Индолина".
По итогу проверки лучшим оказалось филе "Индилайт". Оно свежее и соответствует требованиям безопасности. Гормоны и антибиотики не обнаружены. Замечание лишь к указанию пищевой ценности: содержание жира на 30% ниже заявленного, а белка на 20% больше.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- "Индилайт" (оценка — 69).
- "Краснобор" (53) — бульон с лёгким неприятным запахом, сомнительная свежесть.
- "Индис" (51) — признаки недоброкачественности, сомнительная свежесть.
- "Вкусвилл" (49) — присутствие антимикробных препаратов.
- "Пава-Пава" (47) — присутствие антимикробных препаратов, ложная маркировка "гипоаллергенно".
- "Индолина" (42") — присутствие антимикробных препаратов, сомнительная свежесть.
Отмечается, что пищевая ценность в той или иной мере недостоверно указана у всех проверенных образцов филе.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени