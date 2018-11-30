Украинские силовики провели военные учения в Азовском море — видео

Украина провела военные учения в акватории Азовского моря. Во время манёвров силовики Незалежной поражали воздушные цели, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединённых сил Украины.

Украинские силовики имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые прикрывают морское побережье. В манёврах принимали участие ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М", расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23.

Утверждается, что своей целью они пытаются "усовершенствовать" навыки управления огнём во время действий противника на малых высотах.

Киев регулярно проводит учения в акватории Азовского моря. В Крыму эти манёвры считают провокациями.