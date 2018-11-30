"Россия всегда была добром". Украинский артист балета получил паспорт РФ

Он заявил, что вместе с гражданством занял позицию против "злых и бессовестных людей, которые создают революции".

Известный украинский артист балета Сергей Полунин поделился новостью о том, что получил паспорт гражданина России. Фотографию своего нового документа он опубликовал в Instagram.

— Россия для меня всегда была и есть добром, я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны на Украине, в Грузии и других странах, — отметил артист балета.

По его мнению, объединив силы, можно объединить мир, который "будет жить в любви".

Полунин также выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину. По его мнению, глава государства "не продал свою страну и поддерживает свой народ". Артист балета обратился к российскому лидеру, отметив, что он отличается от других лидеров и правда за ним.

Ранее американский актёр Стивен Сигал назвал россиян чистыми и честными людьми. А другой актёр — Эрик Робертс — признался, что тоже не прочь получить гражданство России.