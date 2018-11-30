Готовьте парики. Врач рассказал, как опасно ходить без шапки зимой

Медики также напомнили о риске обострения в холодный период хронических заболеваний.

В осенне-зимний период из-за воздействия мороза, ветра, работы отопительных систем в домах и офисах кожа и волосы становятся уязвимыми, возникает риск облысения. О том, как защитить свой организм в холодное время года, рассказал главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

— При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос, — предупредил он.

Профессор также посоветовал чаще пользоваться питательными и защитными кремами, правильно питаться и проветривать помещения. Не стоит забывать и про кожу губ — после каждого умывания нужно её увлажнять кремом. Потекаев также напомнил, что зимой могут обостряться хронические заболевания — атопический дерматит и псориаз, а у некоторых возможно развитие холодовой крапивницы.