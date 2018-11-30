"Не ведают, что творят". Эксперт назвал безобразием недопуск россиян на Украину

По оценке Козина, кроме недостатков для самих украинцев, это решение Киеву ничего не принесёт.

Запрет на въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины является очередным неправильным шагом со стороны Киева. Об этом в беседе с Лайфом заявил Владимир Козин — профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО.

Он назвал ограничения Киева драконовскими, антидемократическими мерами, а также безобразием и волюнтаризмом. По оценке профессора, запрет Незалежной абсолютно не соответствует представлениям человечества о добропорядочности, социализации, готовности общаться. Особенно в современном мире, когда границы открываются и расширяются культурные, научные, спортивные и официальные связи между людьми.

— Под это дело можно подверстать любого посетителя, любого путешественника, любого человека, который пожелал приехать на Украину. Очередной неправильный шаг, мягко выражаясь, а вообще, это говорит о том, что люди не ведают, что творят. Кроме недостатков для самих себя в первую очередь, они ничего не получают, — считает собеседник Лайфа.

Как уже писал Лайф, власти Украины запретили въезд на территорию страны мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. На всех пропускных пунктах на границе с Россией организованы усиленные меры контроля. В Совфеде назвали решение Киева ещё одним шагом в небытие.