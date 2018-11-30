Хакеры устроили серию мощных DDoS-атак на серверы Сбербанка

В кредитной организации сообщили, что атака велась с не менее 100 серверов из шести стран.

Последние два дня Сбербанк подвергался серии мощных DDoS-атак со стороны хакеров. Как пояснил зампредправления банка Станислав Кузнецов, системы кредитной организации никак не пострадали.

— Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часов. Одна из атак длилась около 27 минут, — пояснил он агентству ТАСС.

Кузнецов назвал эту атаку беспрецедентной по длительности. Он пояснил, что хакеры пытались взломать серверы банка с помощью новых технологий. Зампредправления заявил, что атака была из-за рубежа.

— И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира, — подытожил он.

Финансовая организация уже передала данные об атаке в правоохранительные органы.