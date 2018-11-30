"Киев не дождётся". Россия не будет запрещать въезд украинцам от 16 до 60 лет

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"Киев не дождётся". Россия не будет запрещать въезд украинцам от 16 до 60 лет

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Иглов

В Совете Федерации подчеркнули, что украинский народ не должен страдать от "безумных действий" своих властей.

Россия не будет в ответ на действия Киева запрещать въезд украинцам от 16 до 60 лет. Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич, передаёт его пресс-служба.

По мнению Клинцевича, украинские власти провоцируют Москву на зеркальный ответ, "что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России", отметил он.

— Такого ответа от нашей страны Киев не дождётся, — подчеркнул член Совета Федерации, добавив, что украинский народ не должен страдать от "безумных действий" власти этой страны.

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