СБУ начала обыск у предстоятеля Киево-Печерской лавры

В спецслужбе рассказали, что идёт следствие по статье о разжигании межрелигиозной вражды.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера СБУ Елену Гитлянскую.

Она заявила, что следователи СБУ работают как по месту проживания Павла, так и в самой Лавре. Это делается в рамках дела по факту разжигания межрелигиозной вражды согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины

Ранее сообщалось, что так называемый Киевский патриархат добавил к титулу предстоятеля Киево-Печерскую лавру, которая относится к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре идёт опись имущества.