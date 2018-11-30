Роспотребнадзор предупредил о распространении холеры в мире

Отмечается, что 1788 случаев заражения опасной инфекцией закончились смертью пациентов.

Российских туристов призвали учитывать информацию о вспышках холеры в ряде стран при планировании зарубежных поездок. О мерах предосторожности и опасных для посещения государствах сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, наибольшее число заразившихся людей проживает в Африке — свыше 70,2 тысячи. Из них в Нигерии насчитывается более 24 тысяч заболевших, в Демократической Республике Конго холерой заражены 21,1 тысячи, в Сомали — 5,5 тысячи, в Танзании — 4,2 тысячи, а в Кении — 1,4 тысячи жителей. 1788 случаев заражения закончились смертью пациентов. Медики подозревают холеру ещё у 270 тысяч человек.

Роспотребнадзор также отметил распространение вируса в странах Южной Америки, в том числе в Чили, где разновидность штамма холеры обнаружили у 43 человек.

В ведомстве посоветовали при возможности отказаться от поездок в опасные регионы. В случае нахождения в Африке специалисты призвали соблюдать меры предосторожности.