Снеговики из грязи отменяются? Синоптики ответили, будет ли Новый год бесснежным

В Гидрометцентре обнадёжили москвичей: первые январские дни должны стать настоящей зимней сказкой. А вот в Петербурге снега не ожидается, но будет сильный мороз.

И.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что жителям Московского региона, скорее всего, не придётся встречать Новый год без снега.

— Вероятность бесснежного Нового года невелика. Особенно в области, где температура в среднем чуть ниже, чем в столице, — приводит прогноз синоптика РИА "Новости".

Жителям Северной столицы и тем, кто планирует провести в Санкт-Петербурге новогодние праздники, придётся одеться ещё теплее: хоть снега там и не ожидается, но велика вероятность сильных морозов.

А вот на юге России новый 2019 год начнётся с тёплой, но дождливой погоды. На побережье Крыма и Кубани в дневные часы столбики термометров будут пересекать отметку в +10 градусов. Тут уж, конечно, не до снега.

Ранее Лайф сообщал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Столбики термометров местами опускались до -20 градусов. Однако последний день осени может стать даже ещё морознее.