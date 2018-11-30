Быстрее, больше, вовремя. Исследование показало, как россияне платят налоги

Так, если на первые шесть месяцев 2017 года приходилось 35% платежей физических лиц, то в 2018-м этот показатель составлял уже 48%.

Россияне стали более дисциплинированно платить налоги. Таковы итоги исследования, которое провели аналитики сервиса "Яндекс. Деньги", оценив платежи граждан в пользу ФНС на сайте и в приложении.

Так, если на первые шесть месяцев 2017 года приходилось 35% платежей физических лиц, то в 2018-м этот показатель составлял уже 48%. Специалисты проанализировали, как люди в течение 11 месяцев текущего года совершали платежи с помощью сервиса из электронных кошельков и с банковских карт.

— С января по ноябрь этого года в целом по стране средний онлайн-платёж физических лиц по налогам составил 1169 рублей, — говорится в сообщении.

Меньше всего платежи в Сибирском федеральном округе (от 658 рублей), а самые большие — в Москве (до 1720 рублей). Кроме того, на 28% за три года выросла общая собираемость налогов, в то время как зарплаты за это время увеличились в среднем на 15%.