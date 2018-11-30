Глава украинского правительства утверждает, что это станет "зеркальной мерой" на действия РФ в Керченском проливе.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман помечтал об аресте российских кораблей в ответ на законные действия РФ в Керченском проливе, где после провокации и нарушения границы были задержаны суда ВМС Украины.

— Если Россия незаконно арестовывает наши корабли и сажает наших морпехов в тюрьму, то российские корабли должны быть арестованы, — заявил Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt.

Как уже сообщал Лайф, 25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. В Незалежной не согласны с этим, в ответ ввели военное положение и запретили мужчинам из России въезжать на территорию Украины.