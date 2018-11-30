Согласно документу, предусмотрено увеличение номинального объёма ВВП на 3%. В нынешнем году темпы его роста, однако, замедлились — с 2,1% до 1,8%.

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет — 2018, увеличивающий профицит с 0,5% до 2,1% ВВП, а также на плановый период 2019–2020 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, объём дохода бюджета текущего года увеличивается на 1 трлн 874 млрд рублей, составив тем самым 18,947 трлн. Что же касается расходов, общий их объём увеличивается на 212,7 млрд рублей — до 16,808 трлн.

— Профицит федерального бюджета в 2018 году вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета, — говорится в документе.

Кроме того, предусмотрено увеличение номинального объёма ВВП на 3%. В нынешнем году темпы его роста, однако, замедлились — с 2,1% до 1,8%.