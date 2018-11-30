Захарова заявила о "серьёзной угрозе раскручивания силового сценария" на Украине

По оценке дипломата, "затея Порошенко чревата катастрофическими последствиями" не только для его страны, но и в целом для европейской безопасности.

МИД России предупредил об опасности "разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины" в результате введения в стране военного положения. С этим заявлением выступила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель министерства Мария Захарова.

— Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьёзную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны, — подчеркнула дипломат.

Захарова обратила внимание, что введение военного положения в Незалежной носит селективный характер, то есть затрагивает те области страны, где проживают русскоговорящие граждане, не одобряющие деятельность нынешних властей. В связи с этим представитель МИД призвала "ООН, ОБСЕ, Совет Европы, другие международные организации обратить внимание на угрозу раскручивания силового сценария" в стране.

Она предупредила западных кураторов, что Порошенко в отчаянном стремлении сохранить за собой власть втягивает страну в очередную авантюру. По словам Захаровой, "затея" президента Украины "чревата катастрофическими последствиями" не только для этой страны, но и в целом для европейской безопасности.