Захарова прокомментировала запрет на въезд российских мужчин на Украину

По её мнению, эти "кульбиты" — проявление "дисфункции государственного устройства" в соседней стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нецелесообразно отвечать зеркально на решение Киева запретить российским мужчинам въезд на Украину. По её мнению, это может вызвать коллапс.

— Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу, — сказала Захарова.

Она назвала "дисфункцией государственного устройства" те "кульбиты", которые сегодня можно видеть на Украине. Представитель МИД РФ добавила, что всё это проявление "диких телодвижений руководства страны".

Напомним, ранее стало известно, что на Украину запретили въезд российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Это решение принято в рамках военного положения, которое введено 28 ноября и будет действовать в течение месяца.