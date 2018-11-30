На теле изнасилованной в Уфе дознавательницы нашли ДНК трёх полицейских

Также сообщается, что было установлено примерное время сексуального насилия над девушкой.

Эксперты обнаружили на теле изнасилованной в Уфе дознавательницы ДНК всех трёх полицейских, которые обвиняются в совершении сексуальных действий над ней. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что также установлено время изнасилования. Оно было совершено примерно с 19:00 до 21:00.

Напомним, по словам потерпевшей, трое офицеров надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобные данные "мышиной вознёй".

В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.