На теле изнасилованной в Уфе дознавательницы нашли ДНК трёх полицейских

Эксперты обнаружили на теле изнасилованной в Уфе дознавательницы ДНК всех трёх полицейских, которые обвиняются в совершении сексуальных действий над ней. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что также установлено время изнасилования. Оно было совершено примерно с 19:00 до 21:00.
Напомним, по словам потерпевшей, трое офицеров надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобные данные "мышиной вознёй".
В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.
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