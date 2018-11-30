В МО РФ рассказали, какие ведомства пресекли провокацию Украины в Чёрном море

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В МО РФ рассказали, какие ведомства пресекли провокацию Украины в Чёрном море

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Пограничная служба ФСБ, Минобороны и Росморречфлот участвовали в пресечении провокации ВМС Украины в Керченском проливе, сообщили в Минобороны РФ.

— Благодаря эффективному взаимодействию Пограничной службы ФСБ России, Росморречфлота и сил Южного военного округа 25 ноября пресечены провокационные действия кораблей Военно-морских сил Украины, — сказал журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

25 ноября три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ РФ. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко объяснил, что Киев направил свои корабли в закрытую акваторию России, чтобы "показать своё лицо" и то, на что "способны эти катера".

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