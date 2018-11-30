Стали известны лауреаты литературной премии Андрея Белого

Независимая награда была учреждена в Санкт-Петербурге в 1978 году и является старейшей в России.

Писатель Павел Пепперштейн и поэт Андрей Сен-Сеньков стали лауреатами независимой литературной премии Андрея Белого в 2018 году. Церемония награждения победителей состоялась в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.

— Пепперштейн удостоен премии за произведения "Предатель ада" и "Эпоха аттракционов", Сен-Сеньков — за сборник "Стихотворения, красивые в профиль, — сообщили организаторы.

Победу в категории "Гуманитарные исследования" присудили Феликсу Сандалову за книгу "Формейшен. История одной сцены", в номинации "Литературные проекты и критика" — Валерию Шубинскому за произведение "Игроки и игралища".

Победителем в категории "Заслуги перед русской литературой" стал Ян Каплинский. Его выбрали "за обогащение русской поэзии уникальным взглядом и опытом, выработанными в иной поэтической культуре".

Премия Андрея Белого — независимая литературная награда, учреждённая в Санкт-Петербурге в 1978 году. Она является старейшей премией в России. Награда за победу символическая: один рубль. Изначально лауреатам также вручали бутылку водки ("белой") и яблоко в качестве закуски.