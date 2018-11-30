Сообразили на троих. Доход богатейших министров Трампа составил $150 млн за год

Но до самого американского президента им ещё далеко. В прошлом году он задекларировал не менее $596 млн, а общий объём его активов в 2016 году оценивался почти в $1,5 млрд.

Издание Politico обнародовало данные налоговых деклараций американских министров из команды Дональда Трампа. Оказалось, что суммарный доход трёх самых богатых из них по итогам 2017 года составил порядка 150 млн долларов.

Первую строчку в списке самых зажиточных чиновников США заняла глава Министерства образования Бетси Девос. Она является не только министром, миллиардером и филантропом, но и, на секундочку, невесткой основателя всемирно известной компании Amway Ричарда Девоса. На двоих с мужем Бетси Девос заработала в 2017 году около 59,4 млн долларов.

На втором месте оказался министр финансов США Стивен Мнучин. Бывший предприниматель и сотрудник Goldman Sachs заработал в 2017-м порядка 41,5 млн долларов. Любопытно, что предки самого молодого из "золотой тройки" американского правительства были еврейскими иммигрантами из России.

Бронза досталась руководителю Министерства торговли США Уилбуру Россу, который в 2017 году заработал $47 млн. В последнее время его имя было на слуху из-за офшорного скандала с русским "акцентом". Западные СМИ выяснили, что американский чиновник посредством офшорных компаний на Каймановых островах якобы владеет вкладом в Navigator Holdings — компании, выполняющей транспортировку нефти российской корпорации "Сибур". Однако в самом "Сибуре" результаты расследования вызвали удивление.

В анализе деклараций Девос, Мнучина и Росса отмечается, что они сумели пополнить свои банковские счета на 150 миллионов долларов благодаря продаже активов, приросту капитала, получению процентов по счетам и ещё за счёт дивидендов.