Сообразили на троих. Доход богатейших министров Трампа составил $150 млн за год

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Сообразили на троих. Доход богатейших министров Трампа составил $150 млн за год

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Но до самого американского президента им ещё далеко. В прошлом году он задекларировал не менее $596 млн, а общий объём его активов в 2016 году оценивался почти в $1,5 млрд.

Издание Politico обнародовало данные налоговых деклараций американских министров из команды Дональда Трампа. Оказалось, что суммарный доход трёх самых богатых из них по итогам 2017 года составил порядка 150 млн долларов.

<p>Бетси Девос.</p><p>Фото: © flickr.com/Gage Skidmore</p>

Первую строчку в списке самых зажиточных чиновников США заняла глава Министерства образования Бетси Девос. Она является не только министром, миллиардером и филантропом, но и, на секундочку, невесткой основателя всемирно известной компании Amway Ричарда Девоса. На двоих с мужем Бетси Девос заработала в 2017 году около 59,4 млн долларов.

<p>Стивен Мнучин.</p><p>Фото: © flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/booknews/43445220722/in/photolist-Mk8dsq-29c77vG-ZRsbyK-RhtvEL-ZLJTuW-KhrEf5-QLzbMs-27pLfDr-YJY6hL-CKub1N-YJXWLY-ZRrQYn-FT5HXF-ZLWazf-QLzbKU-YFsUYh-YJY1Go-ZNM9oy-ZRrtZ8-ZLWoTE-CKxjn1-YJXYMm-ZJVWnu-FXwmc8-U7zGV4-LBispV-ZLNbZQ-YJXZh9-F9gPYH-RVFJ4m-XaJ4qA-25nPjFr-26asUdC-25kx19v-29HoTnc-28MZhMN-26PBoGi-25baZxg-26eLnmG-26WjQPw-2aXGiXm" target="_blank">禁书 网</a></p>

На втором месте оказался министр финансов США Стивен Мнучин. Бывший предприниматель и сотрудник Goldman Sachs заработал в 2017-м порядка 41,5 млн долларов. Любопытно, что предки самого молодого из "золотой тройки" американского правительства были еврейскими иммигрантами из России.

<p>Уилбур Росс.</p><p>Фото: © flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/oecd/28584534678/in/photolist-hMk25d-YxhR7m-nVy3G8-BPVods-27Fe6F8-YVXcZg-YVXdox-BPVmny-Z2R74C-J1DsWx-LiWtCG-27Fe7sZ-27FP1yX-D1scDm-26iv27R-27FNZX6-26zUPhJ-265YVKv-KxVdhN-XaJ4qA-JDLNG9-Ym2HpJ-27axDBC-212Fmb9-x1NUJw-KxiBYh-KxiBxN-BPVoAS-J2crsg-BPVneo-212FmCb-TuDqdA-262K59s-KxVeif-25kx19v-26PBoGi-21GrGLG-24uBtvf-26SyU3E-27AH9Aw-PAsoL3-26iv3FT-26WkS5h-251pcGj-26oqF5z-R4Ba7k-27YHzVB-TrrgGi-QT7K7b-QpAqZd" target="_blank">OECD Organisation</a></p>

Бронза досталась руководителю Министерства торговли США Уилбуру Россу, который в 2017 году заработал $47 млн. В последнее время его имя было на слуху из-за офшорного скандала с русским "акцентом". Западные СМИ выяснили, что американский чиновник посредством офшорных компаний на Каймановых островах якобы владеет вкладом в Navigator Holdings — компании, выполняющей транспортировку нефти российской корпорации "Сибур". Однако в самом "Сибуре" результаты расследования вызвали удивление.

В анализе деклараций Девос, Мнучина и Росса отмечается, что они сумели пополнить свои банковские счета на 150 миллионов долларов благодаря продаже активов, приросту капитала, получению процентов по счетам и ещё за счёт дивидендов.

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