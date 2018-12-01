Налоги, права и маркировка. Что изменится в жизни россиян в декабре
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко, Shutterstock
Налоги
3 декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений за 2017 год
Если не заплатить вовремя, с 4 декабря вы станете должником
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
Речь идёт об оплате имущественного, земельного и транспортного налогов для физлиц. Нововведение относится к тем, в чьей собственности земля, квартиры, частные дома, гаражи и др. Что касается транспортного налога, его нужно платить не только за машину, но и, к примеру, мотоцикл, катер.
— Исключение составляют субъекты РФ, где региональным законом срок начала начисления пени по налогу на имущество физлиц за 2017 год перенесён на 1 июля 2019 года: в их числе Москва, Воронежская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области, Республики Марий Эл, Тыва, Камчатский край, — отметили в ФНС.
Видео: ФНС
Как оплатить налоги, помогут сервисы "Заплати налоги" или "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Нужны только реквизиты банковской карты. Кроме того, можно обратиться в свой банк или на почту.
Получение водительских прав
Уже с начала последнего месяца зимы водительское удостоверение нового образца граждане России смогут получить в отделениях Сбербанка. Новшество распространяется на те города и регионы, где наблюдается дефицит многофункциональных центров.
Получить водительское удостоверение можно в Сбербанке
Распространяется на те регионы, где дефицит МФЦ
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
В документ будут встраивать микрочип с биометрическими данными водителя. В том числе на них будут отпечатки пальцев.
Нефть
Экспортная пошлина на нефть
Разница составит $16,9/тонна
Фото: © Flickr/Paul Lowry
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снизится на $16,9/т и будет составлять $135,1/т. Отметим, что льготная ставка пошлины на чёрное золото для некоторых месторождений, расположенных в Восточной Сибири, Каспии, и Приразломного месторождения будет на нулевом уровне.
Перевозка пассажиров
В декабре вступают в силу изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", ужесточающие требования к физлицам и компаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров.
Водители пройдут предрейсовый контроль, а транспорт поставят на спецстоянки
Нововведения вступят в силу с 21 декабря
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Согласно новым требованиям, запрещено привлекать к работе тех водителей, у кого нет российских прав (только международные). Всех, кто находится за рулём и перевозит пассажиров, будут проверять перед выходом в рейс. Если водитель не работает, его транспорт должен будет находиться на спецстоянке, а не во дворе.
Правоохранители получают право на доступ к тахографам (устройства должны быть в пассажирском транспорте, рассчитанном минимум на восемь мест, который весит от пяти тонн).
Международные рейсы
В декабре в силу вступят требования, которые коснутся водителей, занимающихся международными перевозками. Так, им необходимо получать свидетельство профкомпетенции, которое выдаёт международный автомобильный перевозчик.
Его можно получить по итогам прохождения 36-часового курса. По итогам нужно сдать экзамен. И только после — получить необходимый документ.
Беспилотники на улицах
В Москве и Республике Татарстан с 1 декабря начнутся испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина. Эксперимент планируется проводить до 1 марта 2022 года.
В Москве и Татарстане появятся автомобили-беспилотники
Эксперимент планируется проводить до 1 марта 2022 года
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
Маркировка ГМО
Продукты, в которых содержатся генетически модифицированные организмы, будут маркировать. Коснётся нововведение не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
Продукты с ГМО получат спецмаркировку
Теперь будет видно, что при изготовлении использовали генетически модифицированные организмы
Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко
Важно: ранее эта информация должна была указываться, но каких-то специальных требований не существовало. Теперь же у покупателя должна быть возможность легко её прочитать. Решение Евразийской экономической комиссии вступит в силу 26 декабря.
Бизнес
С начала декабря снято ограничение на участие зарубежных компаний в капитале малых предприятий. Отметим, что речь идёт о бизнесе, который не должен быть офшорным. Для крупных зарубежных фирм квота на долю в участии в уставном капитале малых предприятий РФ остаётся на прежнем уровне — 49%.
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