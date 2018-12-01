Налоги, права и маркировка. Что изменится в жизни россиян в декабре

С начала зимы вступает в силу ряд изменений в законодательстве. Они касаются уплаты налогов, маркировки продукции, новых требований к автоперевозчикам и негосударственным пенсионным фондам. Итак, что изменится в жизни россиян.

Налоги

3 декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений за 2017 год Если не заплатить вовремя, с 4 декабря вы станете должником Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Речь идёт об оплате имущественного, земельного и транспортного налогов для физлиц. Нововведение относится к тем, в чьей собственности земля, квартиры, частные дома, гаражи и др. Что касается транспортного налога, его нужно платить не только за машину, но и, к примеру, мотоцикл, катер.

— Исключение составляют субъекты РФ, где региональным законом срок начала начисления пени по налогу на имущество физлиц за 2017 год перенесён на 1 июля 2019 года: в их числе Москва, Воронежская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тюменская области, Республики Марий Эл, Тыва, Камчатский край, — отметили в ФНС.

Видео: ФНС

Как оплатить налоги, помогут сервисы "Заплати налоги" или "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". Нужны только реквизиты банковской карты. Кроме того, можно обратиться в свой банк или на почту.

Получение водительских прав

Уже с начала последнего месяца зимы водительское удостоверение нового образца граждане России смогут получить в отделениях Сбербанка. Новшество распространяется на те города и регионы, где наблюдается дефицит многофункциональных центров.

Получить водительское удостоверение можно в Сбербанке Распространяется на те регионы, где дефицит МФЦ Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В документ будут встраивать микрочип с биометрическими данными водителя. В том числе на них будут отпечатки пальцев.

Нефть

Экспортная пошлина на нефть Разница составит $16,9/тонна Фото: © Flickr/Paul Lowry

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снизится на $16,9/т и будет составлять $135,1/т. Отметим, что льготная ставка пошлины на чёрное золото для некоторых месторождений, расположенных в Восточной Сибири, Каспии, и Приразломного месторождения будет на нулевом уровне.

Перевозка пассажиров

В декабре вступают в силу изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", ужесточающие требования к физлицам и компаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров.

Водители пройдут предрейсовый контроль, а транспорт поставят на спецстоянки Нововведения вступят в силу с 21 декабря Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Согласно новым требованиям, запрещено привлекать к работе тех водителей, у кого нет российских прав (только международные). Всех, кто находится за рулём и перевозит пассажиров, будут проверять перед выходом в рейс. Если водитель не работает, его транспорт должен будет находиться на спецстоянке, а не во дворе.

Правоохранители получают право на доступ к тахографам (устройства должны быть в пассажирском транспорте, рассчитанном минимум на восемь мест, который весит от пяти тонн).

Международные рейсы

В декабре в силу вступят требования, которые коснутся водителей, занимающихся международными перевозками. Так, им необходимо получать свидетельство профкомпетенции, которое выдаёт международный автомобильный перевозчик.

Его можно получить по итогам прохождения 36-часового курса. По итогам нужно сдать экзамен. И только после — получить необходимый документ.

Беспилотники на улицах

В Москве и Республике Татарстан с 1 декабря начнутся испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина. Эксперимент планируется проводить до 1 марта 2022 года.

В Москве и Татарстане появятся автомобили-беспилотники Эксперимент планируется проводить до 1 марта 2022 года Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Маркировка ГМО

Продукты, в которых содержатся генетически модифицированные организмы, будут маркировать. Коснётся нововведение не только России, но и Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

Продукты с ГМО получат спецмаркировку Теперь будет видно, что при изготовлении использовали генетически модифицированные организмы Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Важно: ранее эта информация должна была указываться, но каких-то специальных требований не существовало. Теперь же у покупателя должна быть возможность легко её прочитать. Решение Евразийской экономической комиссии вступит в силу 26 декабря.

Бизнес

С начала декабря снято ограничение на участие зарубежных компаний в капитале малых предприятий. Отметим, что речь идёт о бизнесе, который не должен быть офшорным. Для крупных зарубежных фирм квота на долю в участии в уставном капитале малых предприятий РФ остаётся на прежнем уровне — 49%.