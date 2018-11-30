Шопоголик — 80 level. Женщина украла из ГУМа 2 клатча на миллион рублей — видео

"Кражу века" москвичка провернула прямо на глазах у охранников бутиков, которые даже никак не отреагировали. Видимо, были в шоке от подобной наглости.

В Москве женщина на глазах у охраны украла из ГУМа два клатча общей стоимостью около одного миллиона рублей. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал телеграм-канал Mash.

Злоумышленница зашла в бутик Longchamp и спокойно взяла понравившиеся люксовые сумки. Далее воровка прямо перед постом охраны положила клатчи в пакеты и спокойно прошла мимо рамки с детекторами. Пока что обладательницу новых французских сумочек отыскать не удалось.