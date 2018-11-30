Главный Дед Мороз рассказал, что нужно загадывать на Новый год

Зимний волшебник призвал пожелать здоровья и счастья близким, пообещав помочь осуществить это.

Главный Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что нужно загадывать на Новый год, чтобы желание точно сбылось. Во время пресс-конференции зимний волшебник предостерёг от материальных желаний, таких как квартиры, машины и шубы.

— Потому что тот, кто заказывает на Новый год новую машину, тот встречает Новый год в одиночестве, стоя в новой машине на МКАДе в пробке, — пошутил он.

— Вот оно — счастье, рядом с вами, — сказал Дед Мороз, указывая на детишек. — Пожелайте счастья, здоровья близким.

Такое желание добрый волшебник пообещал помочь осуществить с удовольствием.