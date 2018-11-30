Запрет в действии. Солиста Большого театра не пустили на Украину

То же самое на границе с Незалежной отныне ждёт всех российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Усиленные меры контроля были введены из-за военного положения.

Заслуженный артист России, солист Большого театра Андрей Меркурьев стал одним из первых россиян, которых не пустили на Украину в связи с введением военного положения. Хореографа, который летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева, развернули на границе.

Как рассказала РИА "Новости" вдова писателя Ольга Зиновьева, российский артист регулярно бывал на Украине, поскольку его балет всегда собирал аншлаги. Постановщики "Крика" даже получили приветствие от министра культуры Незалежной.

— И сейчас четыре года спустя произошёл этот кошмарный случай, —посетовала Зиновьева.

Ранее стало известно, что власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Усиленные меры контроля действуют на всех пропускных пунктах в связи с военным положением.

Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Изначально предлагалось ввести его на 60 дней, но затем решили сократить срок, чтобы не мешать выборам президента Украины, которые намечены на весну.