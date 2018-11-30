Поплакала и спела. Главу Минкульта Ямайки тронуло внесение регги в список ЮНЕСКО

Ранее музыкальное направление признали объектом нематериального культурного наследия человечества.

Главу Минкульта Ямайки Оливию Гранж растрогало до слёз включение регги в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. После объявления решения министр расплакалась и спела композицию One Love Боба Марли. Видеозапись Гранж опубликовала в "Фейсбуке".

— Это исторический день. Мы очень, очень счастливы... Где бы вы ни находились, если скажете, что вы с Ямайки, вам ответят — Боб Марли, — отметила ямайский министр.

Гранж уточнила, что включение регги в список всемирного наследия поддержали 20 из 23 стран комитета ЮНЕСКО. Министр обняла делегатов за их поддержку и вдохновила присутствующих спеть культовую песню Боба Марли.

Как писал Лайф, эксперты ЮНЕСКО включили регги в список нематериального культурного наследия человечества. Российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что этого звания также достойны хоровод и ансамбль "Берёзка".