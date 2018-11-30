Криминальный авторитет Стёпа с сыновьями погиб в массовом ДТП под Челябинском

В результате аварии скончался и мужчина, находившийся с ними в одной машине. Его личность пока не установлена.

Среди жертв ночного ДТП с тремя грузовиками и иномаркой на трассе в Челябинской области оказался 58-летний криминальный авторитет Степан Милованов по прозвищу Стёпа. По данным URA.RU, ему принадлежал Land Rover, который покорёжило прицепом грузовика.

Портал пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что при аварии погибли и сыновья Стёпы в возрасте 21 и 31 года, а также 56-летний мужчина, ехавший с ними в одной машине. Личность последнего пока не установлена. Пятой жертвой страшного ДТП стал водитель манипулятора.

Милованов был ранее судим за вымогательства, разбои, а также причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Предполагается, что криминальный авторитет курировал кладбищенский бизнес, торговлю, хищение нефтепродуктов, игорный бизнес и другие сферы.

Как писал Лайф, на уральской трассе столкнулись грузовик марки "Вольво" с прицепом, манипулятор-погрузчик, Land Rover и автомобиль ГАЗ. В результате пять человек погибли на месте, ещё один получил ушибы. По версии следствия, прицеп оторвался от грузовика и влетел манипулятор, а отскочил в иномарку и задел "газель".