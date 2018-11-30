Стало известно, почему борт Меркель развернули во время полёта в Аргентину

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Стало известно, почему борт Меркель развернули во время полёта в Аргентину

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Фото: France24

Проблемы с самолётом проявились уже через час после полёта, и его пришлось экстренно сажать в Кёльне.

Неполадки с проводкой стали причиной разворота правительственного борта канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время её полёта в Аргентину на саммит G20. Об этом сообщил представитель ВВС ФРГ в интервью телеканалу N-TV.

— Получили подтверждение, что произошёл сбой в работе электронной распределительной коробки, — сказал он.

Неполадки на борту проявились уже через час после вылета, когда самолёт находился над Нидерландами. Произошёл сбой связи. Борт развернули и отправили в ближайший аэропорт — в Кёльн.

Меркель в итоге отправили в Аргентину на другом борте. А вот назад она уже может вернуться на правительственном самолёте.

Ранее не исключалось, что борт Меркель мог быть повреждён намеренно.

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