Стало известно, почему борт Меркель развернули во время полёта в Аргентину

Проблемы с самолётом проявились уже через час после полёта, и его пришлось экстренно сажать в Кёльне.

Неполадки с проводкой стали причиной разворота правительственного борта канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время её полёта в Аргентину на саммит G20. Об этом сообщил представитель ВВС ФРГ в интервью телеканалу N-TV.

Germany's Merkel to miss G20 opening after aircraft woes https://t.co/9w4S8f5onY pic.twitter.com/d86Eti3y2d — Reuters Top News (@Reuters) November 30, 2018

— Получили подтверждение, что произошёл сбой в работе электронной распределительной коробки, — сказал он.

Merkel to miss start of G20 after plane malfunction scare https://t.co/D0TDnDzwYR pic.twitter.com/Bh2Pnm9D76 — FRANCE 24 (@FRANCE24) November 30, 2018

Неполадки на борту проявились уже через час после вылета, когда самолёт находился над Нидерландами. Произошёл сбой связи. Борт развернули и отправили в ближайший аэропорт — в Кёльн.

Меркель в итоге отправили в Аргентину на другом борте. А вот назад она уже может вернуться на правительственном самолёте.

Ранее не исключалось, что борт Меркель мог быть повреждён намеренно.