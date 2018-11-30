Little Big не доедет. Концерты российских звёзд оказались под угрозой на Украине

Выступление популярной группы должно было состояться в столице Незалежной 9 декабря.

Решение Киева запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 поставило под вопрос концерты звёзд отечественного шоу-бизнеса на Украине. Super узнал, что под угрозой срыва выступления группы Little Big и Андрея Макаревича.

Концерт Little Big должен был состояться в Киеве 9 декабря. Под вопросом и творческий вечер общественного деятеля Дмитрия Быкова 15 декабря. Неизвестно, состоятся ли выступления в Киеве рэпера T-FEST и группы СБПЧ в январе и апреле соответственно.

Портал обратил внимание на то, что запрет усложнил гастроли и для Скриптонита. Его выступление должно состояться в Киеве 1 декабря. И если сам рэпер благодаря гражданству Казахстана под ограничение не попадает, то члены его команды — музыканты, звукорежиссёры, администраторы — могут быть не допущены на территорию страны. Так же обстоит дело и с намеченным на 8 декабря концертом Бориса Гребенщикова и выступлениями Андрея Макаревича, запланированными 22 и 23 декабря в Киеве. Оба музыканта проходят по возрасту — им по 65 лет. Однако их команды могут не доехать.

Ранее решение властей Украины запретить въезд российских мужчин прокомментировал стихотворением певец Сергей Шнуров.