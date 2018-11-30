Хрюшка на удачу. Дед Мороз подарит мини-пига Московскому зоопарку

По восточному календарю 2019-й – год Жёлтой Земляной Свиньи. Так что такой подарок может оказаться как нельзя кстати.

Главный Дед Мороз России подарит Московскому зоопарку мини-пига, который олицетворяет символ наступающего 2019 года. Об этом главный зимний волшебник сообщил в ходе пресс-конференции, которую транслировал Лайф.

— У меня завтра визит в Московский зоопарк, и я очень долго думал, что же подарить этому прекрасному учреждению культуры столицы. И вот сегодня, увидев вас, я наконец-то понял, какой будет подарок — мини-пиг, — рассказал Дед Мороз.

К слову, спрос на мини-пигов у россиян заметно вырос в преддверии новогодних праздников. На сайте объявлений "Авито" за поросёнка карликовой породы в Москве просят 25 тысяч рублей. Однако заводчики приобретать хрюшек в подарок не советуют: это должно быть осознанное решение хозяина.