Путин поручил разобраться с хищениями нефти и газа в Дагестане

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре принять незамедлительные меры, которые направлены на пресечение хищений нефти и газа в Дагестане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Дагестана, — говорится в поручении российского президента.

Поясняется, что глава государства ждёт доклад от правительства и Генеральной прокуратуры до 1 марта следующего года.

Кроме того, глава государства дал распоряжения и ФАС. Федеральной антимонопольной службе поручили принять меры на стабилизацию цен на электроэнергию, природный газ и отопление в Дагестане.