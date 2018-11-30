Путешествие в праздник. "Аэрофлот" объявил глобальную рождественскую распродажу

Авиакомпания предлагает воспользоваться спецпредложением на внутренние и международные рейсы, чтобы у каждого появилась возможность встретить зимние праздники там, где он всегда мечтал.

"Аэрофлот" объявляет глобальную рождественскую распродажу авиабилетов по самым популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость авиабилетов из Москвы по России — от 2987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3536 рублей, в города Европы от 10 975 рублей.

Тарифы на перелёты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3937 рублей, в европейские города — от 11 415 рублей, в страны Средней Азии — от 9 292 рублей.

Приобрести путешествие в праздник по выгодной цене можно любым удобным способом: на официальном сайте "Аэрофлота", в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории России и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр "Аэрофлота", которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования.

Совершить перелёт за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полёт необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Период проведения акции — с 30 ноября по 12 декабря 2018 года. С полным перечнем городов, условиями и ценами на перевозку можно ознакомиться на сайте акции. Количество билетов ограничено.