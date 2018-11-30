Социологи узнали, как россияне относятся к США

Если в 2017 году негативно настроены по отношению к Штатам были 22% граждан нашей страны, то сейчас этот показатель увеличился до 34%.

Россияне стали хуже относиться к США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение", в котором приняли участие полторы тысячи человек из 53 субъектов РФ.

Так, если в 2017 году негативно настроены по отношению к Штатам были 22% россиян, то сейчас этот показатель увеличился до 34%. Хорошо к США в прошлом году относились также 22%, а теперь эта доля уменьшилась до 11%. 50% респондентов заявили о безразличном отношении по отношению к Соединённым Штатам.

Говоря об уровне отношений между двумя странами, плохими их считает 51% участников опроса, хорошими — 4% опрошенных. Всего 7% россиян считают, что за последний год отношения между РФ и США улучшились, 48% уверены, что они ухудшились, а 30% выразили мнение, что отношения между двумя странами остались на прежнем уровне.

По мнению 68% респондентов, США в сегодняшнем мире играют скорее отрицательную роль. Противоположного мнения придерживается 7% россиян.

Как писал Лайф, ранее опрос показал, как жители США относятся к России.