Mitsubishi отзывает в России 63 тысячи кроссоверов из-за проблем с проводкой

Российский дилер Mitsubishi — ООО "ММС Рус" — отзывает 63,4 тысячи кроссоверов модели Outlander из-за проблем с электропроводкой. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
— Причиной отзыва является возможное оплавление разъёма электропроводки под сиденьем водителя, — уточнили в Росстандарте.
Отзыв касается кроссоверов, которые были проданы в России с июля 2012 года по декабрь 2014 года. На подлежащих ремонту авто проблемный разъём переместят туда, где его оплавление будет исключено. Все работы по устранению неисправности проведут за счёт дилера.
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