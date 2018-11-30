В МИД Польши направлена нота из-за написания слова "Россия" через символ СС

Посольство России в Польше направило ноту в МИД этой страны в связи с тем, что местный телеканал TVP в студии написал слово "Россия" через символику нацистских карательных отрядов СС.
— В связи с данным инцидентом в МИД Польши направлена нота, — приводит РИА "Новости" слова официального представителя дипмиссии Владимира Александрова.
Ранее в посольстве отмечали, что комментировать такой инцидент не готовы, так как считают это "ниже своего достоинства".
В Совфеде ранее, комментируя этот инцидент, отмечали, что в Варшаве "перешли границы", пытаясь потакать США.
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