"Разбираться не хотят". В Совфеде оценили резолюцию США по керченскому инциденту

По мнению сенатора Сергея Цекова, в сложившейся ситуации получается, что "Украина может совершать всё что угодно", а Россия, согласно позиции США, не должна никак на это реагировать.

В Совете Федерации назвали ожидаемой резолюцию Сената США по инциденту в Керченском проливе. Как рассказал Лайфу член комитета по международным делам Сергей Цеков, Штаты продолжают политику двойных стандартов и не видят очевидного.

— Не видят и не желают видеть, что провокацию устроила Украина, лично сам Порошенко организатором был этой провокации, — заявил он. — Вместо того, чтобы поставить на место Украину, они говорят о том, что провокацию совершила Россия, и перекладывают всю ответственность.

В такой ситуации, по мнению Цекова, получается, что "Украина может совершать всё что угодно", а Россия, согласно позиции США, не должна никак на это реагировать. Кроме того сенатор привёл пример двойных стандартов Штатов и на основании того, что жителям Гондураса и других стран запрещено пересекать границу.

— А тут военные катера нарушили территориальные воды, зашли незаконно! — подчеркнул Цеков.

Подобные действия, по мнению сенатора, свидетельствует о том, что в США "разбираться ни в чём не хотят".

— Я не исключаю, что как раз они и сподвигли Порошенко на эти действия в Керченском проливе, — предположил Цеков. — И, конечно, мы никого отпускать не будем. Может быть, и отпустим, но через определённое время и после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании судов. Кроме того, моряки-нарушители были арестованы на два месяца. Как ранее писал Лайф, Сенат США официально осудил действия России в Керченском проливе.