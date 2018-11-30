Путин прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20

Глава российского государства проведёт ряд двусторонних переговоров и примет участие в самом саммите.

Президент России Владимир Путин прилетел в Буэнос-Айрес, где примет участие в саммите "Большой двадцатки". Из аэропорта лидер страны уехал на российском Aurus.

Саммит G20 стартует сегодня и завершится уже завтра. Лидера России ждёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия. Так, у главы государства запланирована встреча с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая пока летит в Аргентину обычным рейсом из-за поломки своего самолёта. Ожидаются переговоры с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, премьером Японии Синдзо Абэ и высшим руководством Аргентины.

Ранее в Кремле не исключили, что Владимир Путин может побеседовать с премьером Британии Терезой Мэй в кулуарах саммита. Встреча лидера России и американского президента Дональда Трампа отменена.