ВЦИОМ: Россияне стали толерантнее к больным СПИДом

Согласно исследованию, 89% граждан считают необходимым оказывать помощь людям, которым поставили страшный диагноз.

Россияне стали более толерантно относиться к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, каждый второй респондент (50%) не видит "ничего страшного" в том, чтобы работать вместе с больным СПИДом. В 2005 году против совместного труда с носителем вируса не возражало 33% опрошенных. 29% заявили о готовности работать с заболевшим, но признались, что будут испытывать трудности. Абсолютно неприемлемым такое соседство с больным СПИДом назвали 15% респондентов (в 2005 году — 27%).

Почти половина участников опроса (49%) отметили как совершенно неприемлемую перспективу пользоваться посудой, из которой принимал пищу ВИЧ-инфицированный. Чуть менее (45%) негативно относятся к покупке у заражённого продуктов, а 26% не повели бы своего ребёнка в один класс или группу с носителем вируса.

Кроме того, 89% опрошенных считают, что больным СПИДом необходимо оказывать помощь. Только 5% уверены, что носителей вируса следует изолировать, 2% — предлагают предоставить самим себе людей, которым поставили страшный диагноз.

Ранее стало известно, что Россия остановила распространение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и имеет отрицательные цифры прироста по результатам 10 месяцев этого года.