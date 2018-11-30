"Словно молотком по голове". Клиентку клиники в Москве ударило током на рентгене

Медики знали о неисправности аппарата, но всё равно пригласили пациентку на диагностику.

В частном медицинском заведении в центре Москвы 38-летную женщину ударило током во время проведения компьютерной томографии. Сотрудники клиники отправили пациентку домой, даже не предложив нашатырный спирт. Об этом пишет МК.

По словам пострадавшей Натальи, медики знали о неисправности аппарата и перед процедурой ей обмолвились, что аппарат весь день выдаёт ошибку. Тем не менее работник пригласил её на рентген.

— Когда аппарат включили, я почувствовала, что как будто приклеилась, по голове словно дали молотком, а тело начало трясти, — вспоминает Наталья.

Почувствовав боль, женщина закричала, и процедуру остановили. При этом сотрудники даже не помогли ей опомниться от произошедшего. По словам Натальи, медики отправили её домой, не предложив ни нашатырь, ни иную помощь. Пациентка ушла в состоянии транса, забыв в клинике кофту. Женщина говорит, что надела лишь куртку.

Когда Наталья добралась домой, ей стало тяжело дышать и начались судороги. Женщина нашла силы вызвать скорую, которая госпитализировала её в НИИ им. Склифосовского. Пациентка уже сообщила о некачественном медобслуживании в Роспотребнадзор.